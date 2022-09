Lega-FdI contro le bandiere con falce e martello al comizio del Pd, la polemica buca il silenzio elettorale – La foto (Di sabato 24 settembre 2022) È durato poche ore il silenzio elettorale della vigilia del voto, almeno nei social. Le linee guida dell’Agcom, infatti, sono state modificate l’ultima volta nel 1984 e perciò non prevedono norme per quanto riguarda internet e social network. Perciò questa mattina, sul profilo Instagram ufficiale della Lega, è apparso un post con la foto di alcune bandiere del Pd. Tra queste, spunta una tutta rossa e con il disegno della falce e del martello in giallo. «Il Pd ha aperto questa la campagna elettorale con un suo alto dirigente che grida per strada “in ginocchio, vi ammazzo, vi sparo”», recita il post ricordando la vicenda che ha coinvolto Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma del Pd Roberto Gualtieri, «è proseguita con le candidature di ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) È durato poche ore ildella vigilia del voto, almeno nei social. Le linee guida dell’Agcom, infatti, sono state modificate l’ultima volta nel 1984 e perciò non prevedono norme per quanto riguarda internet e social network. Perciò questa mattina, sul profilo Instagram ufficiale della, è apparso un post con ladi alcunedel Pd. Tra queste, spunta una tutta rossa e con il disegno dellae delin giallo. «Il Pd ha aperto questa la campagnacon un suo alto dirigente che grida per strada “in ginocchio, vi ammazzo, vi sparo”», recita il post ricordando la vicenda che ha coinvolto Albino Ruberti, capo di gabinetto del sindaco di Roma del Pd Roberto Gualtieri, «è proseguita con le candidature di ...

