Leader politici più "famosi" tra i giovani grazie a TikTok: i social funzionano (Di sabato 24 settembre 2022) Ne abbiamo parlato per giorni, tra il "ciao ragazzi!" di Berlusconi diventato virale e le dirette di Matteo Salvini. Ancora il piglio amichevole di Carlo Calenda e il Pd che punta tutto sui "diritti". È l'ingresso dei politici su Tik Tok, il social della "Generazione Z", dei giovani che ormai vedono nei loro smartphone la loro principale finestra sul mondo. WSC, principale "creator media company" italiana ha lanciato un osservatorio destinato proprio a questa generazione, partendo proprio dall'arrivo dei Leader politici sul loro "social" di riferimento. Il campione qualitativo, analizzato in collaborazione con il massmediologo Klaus Davi, è composto dai circa 50 milioni di follower aggregati della Defhouse. La Defhouse è la prima concept-house made in Italy in grado di parlare alla ...

