Le tasche di Putin iniziano a svuotarsi. E l'escalation peggiorerà le cose (Di sabato 24 settembre 2022) Il governo russo prevede un imprevisto deficit di bilancio per il 2023. Non a caso il Cremlino sta pensando di alzare le tasse alle società energetiche. Guerra, sanzioni e mobilitazione generale presentano il conto: ed è salato Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 settembre 2022) Il governo russo prevede un imprevisto deficit di bilancio per il 2023. Non a caso il Cremlino sta pensando di alzare le tasse alle società energetiche. Guerra, sanzioni e mobilitazione generale presentano il conto: ed è salato

