Le sorelle Spencer e Lady Amelia Windors alle sfilate rompono il protocollo

Leggi su amica

(Di sabato 24 settembre 2022) Alla Milano Fashion Week di Settembre 2022 non manca proprio nessuno. Sedute in prima filepiù attese di stagione, oltre che celebrity e star, come Chiara Ferragni, Julia Fox e Hunter Schafer, ci sono anche le reali inglesi. Non senza critiche, le giovani promesse della corona,Windsor e leEliza e, non si sono perse uno show. Con look studiati nel dettaglio e spesso abbinati tra di loro, sono la prova vivente dell’influenza royal nel mondo della moda.Windsor in front row alla sfilata di Versace A pochi giorni dai funerali della Regina Elisabetta, tutti i reali stanno riprendendo in mano le proprie agende, tornando a presenziare ad eventi e manifestazione. E se Kate Middleton e William incontrato ...