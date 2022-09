“Le persone con disabilità tra società, economia e diritto”: convegno all’Università del Sannio (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl 30 settembre, dalle ore 9, presso l’AULA 5 del plesso universitario di Via dei Mulini, l’Università del Sannio organizza un convegno intitolato Le persone con disabilità tra società, economia e diritto: questioni aperte e prospettive di riforma. L’organizzazione di un convegno interdisciplinare sui temi della disabilità e dell’inclusione sorge dall’interesse e dall’attenzione degli organizzatori per le persone fragili ed è stata specificamente sollecitata dalle più recenti innovazioni normative introdotte dalla legge n. 227/2021 (Delega in materia di disabilità), che prefigura importanti modifiche alla legislazione vigente, lasciando ai decreti legislativi attuativi il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl 30 settembre, dalle ore 9, presso l’AULA 5 del plesso universitario di Via dei Mulini, l’Università delorganizza unintitolato Lecontra: questioni aperte e prospettive di riforma. L’organizzazione di uninterdisciplinare sui temi dellae dell’inclusione sorge dall’interesse e dall’attenzione degli organizzatori per lefragili ed è stata specificamente sollecitata dalle più recenti innovazioni normative introdotte dalla legge n. 227/2021 (Delega in materia di), che prefigura importanti modifiche alla legislazione vigente, lasciando ai decreti legislativi attuativi il ...

