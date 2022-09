Le lacrime di Federer e Nadal sono l’essenza dello sport – VIDEO (Di sabato 24 settembre 2022) È che sarebbero già perfetti per una di quelle canzoni di Max Pezzali che trasudano nostalgia da ogni nota. Ci starebbero pure bene dal punto di vista metrico, se uno provasse a cantarci su: «gli anni d’oro del grande Real, gli anni di Re Roger e Nadal…» e s’andrebbe giù di lacrimoni. Perché sì, è complicato anche solo pensare che ci sia qualcuno nel mondo che sia riuscito a non emozionarsi di fronte a quello scatto, a uno scatto bellissimo che sta inondando le televisioni, i siti web di informazione, i social network. Lo scatto di Federer e Nadal che piangono di fronte all’addio al tennis dello svizzero, e della fine di uno dei più grandi dualismi della storia dello sport. Uno scatto – e una carriera straordinaria – che ha fatto il giro del mondo. Stiamo provando a ? non piangere ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) È che sarebbero già perfetti per una di quelle canzoni di Max Pezzali che trasudano nostalgia da ogni nota. Ci starebbero pure bene dal punto di vista metrico, se uno provasse a cantarci su: «gli anni d’oro del grande Real, gli anni di Re Roger e…» e s’andrebbe giù di lacrimoni. Perché sì, è complicato anche solo pensare che ci sia qualcuno nel mondo che sia riuscito a non emozionarsi di fronte a quello scatto, a uno scatto bellissimo che sta inondando le televisioni, i siti web di informazione, i social network. Lo scatto diche piangono di fronte all’addio al tennissvizzero, e della fine di uno dei più grandi dualismi della storia. Uno scatto – e una carriera straordinaria – che ha fatto il giro del mondo. Stiamo provando a ? non piangere ...

