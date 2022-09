Le giornate europee del patrimonio

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 24 settembre 2022) di Monica De Santis Sono state presentate ieri mattina presso la sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino “” che si terranno oggi e domani e che prevedono visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali che saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non, seguendo il temaculturale sostenibile: un’eredità per il futuro. M non solo in occasione dell’evento per la giornata di oggi sono previste aperture straordinarie dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste per legge). Alla presentazione del programma delle iniziative che si terranno sul territorio di Salerno e Avellino, hanno preso parte Michele Faiella e Simona Di Gregorio, funzionari della Soprintendenza; Adele Cavallo, Centro Turistico Giovanile; Raffaele Satiro, comune di Nocera ...