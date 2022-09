Lazio, infortunio muscolare per Casale: condizioni da valutare (Di sabato 24 settembre 2022) ROMA - Oltre alle condizioni ancora incerte di Immobile , che ieri sera non ha preso parte alla gara di Nations League tra Italia e Inghilterra , la Lazio e Maurizio Sarri devono fare i conti con l'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 settembre 2022) ROMA - Oltre alleancora incerte di Immobile , che ieri sera non ha preso parte alla gara di Nations League tra Italia e Inghilterra , lae Maurizio Sarri devono fare i conti con l'...

TramoMario : #Lazio, tegola per #Sarri: si ferma #Casale #SerieA #Fantacalcio Le ultime ?? - LALAZIOMIA : Lazio, infortunio muscolare per Casale: condizioni da valutare - la_mia_lazio : Infortunio #Casale: il calciatore in #Paideia, l'esito degli esami - sportli26181512 : #Lazio, infortunio muscolare per #Casale: condizioni da valutare: Il difensore ha subito una lesione di basso-medio… - LeBombeDiVlad : ?? #Lazio, si ferma #Casale ?? I tempi di recupero ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #SerieA -