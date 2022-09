Lazio, esami per Casale: evidenziata lesione della regione adduttoria della coscia sinistra (Di sabato 24 settembre 2022) La Lazio ha reso note le condizioni di Nicolò Casale, che quest’oggi è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso la Paideia International Hospital. Al calciatore è stata evidenziata una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra. “Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”, scrive la società. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Laha reso note le condizioni di Nicolò, che quest’oggi è stato sottoposto adclinici e strumentali presso la Paideia International Hospital. Al calciatore è stataunadi basso/medio grado a carico. “Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulterioristrumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”, scrive la società. SportFace.

