Lavrov, Von der Leyen su elezioni Italia? Dittatoriale (Di sabato 24 settembre 2022) "Sta a loro rispondere, ma non ricordo minacce del genere da altri leader dell'Ue". Così il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a margine dell'Assemblea Onu ha commentato le parole di Ursula ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 24 settembre 2022) "Sta a loro rispondere, ma non ricordo minacce del genere da altri leader dell'Ue". Così il ministro degli Esteri russo Sergheia margine dell'Assemblea Onu ha commentato le parole di Ursula ...

primaopoitorna : RT @petergomezblog: Lavrov: ‘Non faremo il primo passo per la pace. Von der Leyen sull’Italia? Non ricordo minacce simili da parte di altri… - MarioSa10240639 : RT @itsmeback_: Il ministro degli esteri russo Lavrov sulle parole della Von der Leyen: 'La dichiarazione della presidente della Commission… - Skywalk59735517 : RT @petergomezblog: Lavrov: ‘Non faremo il primo passo per la pace. Von der Leyen sull’Italia? Non ricordo minacce simili da parte di altri… - Four__M : RT @itsmeback_: Il ministro degli esteri russo Lavrov sulle parole della Von der Leyen: 'La dichiarazione della presidente della Commission… - ElisabetFurlan7 : RT @itsmeback_: Il ministro degli esteri russo Lavrov sulle parole della Von der Leyen: 'La dichiarazione della presidente della Commission… -