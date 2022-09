Lavrov si lamenta all’Onu | «Russia mai così discriminata Ue soggiogata dalla dittatura Usa | vogliono distruggerci»

Leggi su open.online

(Di sabato 24 settembre 2022) Lasarebbe vittima di «discriminazione dei Paesi occidentali», un atteggiamento che secondo il ministro degli Esteri russo Sergejsarebbe espressione di una «grottesca russiofobia senza precedenti», accusando anche gli Stati Uniti di comportarsi «quasi come inviati di Dio in Terra». E il ministro degli Esteri russo ha subito attaccato gli Usa, aggiungendo: «Non si tirano indietro dal dichiarare l’intenzione di infliggere non solo una sconfitta militare al nostro Paese, ma anche di distruggere la». Nel suo intervento all’Assemblea dell’Onu di New York,hato di non riuscire a ottenere dialogo con i Paesi occidentali, dopo che lo scorso 24 febbraio Mosca ha deciso di iniziare la sua “operazione speciale” contro l’Ucraina. Da allora, secondo, ...