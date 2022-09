Lavrov all’Onu ripete il copione di Putin e minaccia Usa e Ue: “Siamo qui per salvarci dall’inferno” (Di sabato 24 settembre 2022) “L’Occidente, invece di un dialogo onesto e la ricerca di mediazioni, punta su provocazioni grossolane e messe in scena”: parole durissime pronunciate dal ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, durante il suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu. “In Occidente la russofobia è ufficiale” Il capo della diplomazia di Mosca ha poi rincarato la dose sostenendo che “a Washington c’è una dittatura e l’Europa è soggiogata. La diplomazia è sostituita da sanzioni illegali. Gli Usa e alleati non danno libertà a nessuno, non è democrazia”. Per il minisgtro di Putin, “contrariamente al buon senso più elementare, Washington e Bruxelles hanno esacerbato la crisi dichiarando una guerra economica alla Russia”. Il risultato è l’aumento dei prezzi del gas e dei generi alimentari in tutto il mondo, ha aggiunto il ministro. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 settembre 2022) “L’Occidente, invece di un dialogo onesto e la ricerca di mediazioni, punta su provocazioni grossolane e messe in scena”: parole durissime pronunciate dal ministro degli Esteri russo, Serghei, durante il suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu. “In Occidente la russofobia è ufficiale” Il capo della diplomazia di Mosca ha poi rincarato la dose sostenendo che “a Washington c’è una dittatura e l’Europa è soggiogata. La diplomazia è sostituita da sanzioni illegali. Gli Usa e alleati non danno libertà a nessuno, non è democrazia”. Per il minisgtro di, “contrariamente al buon senso più elementare, Washington e Bruxelles hanno esacerbato la crisi dichiarando una guerra economica alla Russia”. Il risultato è l’aumento dei prezzi del gas e dei generi alimentari in tutto il mondo, ha aggiunto il ministro. LEGGI ...

