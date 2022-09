Laver Cup | Nadal verso il rientro a Manacor | il motivo

Eurosport_IT : La decisione arriva dopo la serata ricca di emozioni ?????? Scopri di più: - Eurosport_IT : Nell'ultima partita, arriva l'ultima magia: cose che può solo Roger ?? #Federer | #LaverCup | #EurosportTennis - FiorinoLuca : +++UFFICIALE +++ Rafael #Nadal si ritira dalla Laver Cup per motivi personali. Cameron Norrie subentra come riserva nel torneo. - SportRepubblica : Tennis, Berrettini batte Auger-Aliassime: Europa avanti nella Laver Cup [aggiornamento delle 17:01] - EDalfiume : @Eurosport_IT perché il punteggio della Laver Cup è attualmente Europe 4 World 2? Sono state giocate 5 partite.. Siamo 3 a 2...mi sbaglio? -

LONDRA - Vittoria spettacolare da parte di Matteo Berrettini , che supera Auger - Aliassime al termine di un incontro durissimo e regala così due punti al Team Europa in. Alla O2 Arena di Londra finisce 7 - 6 4 - 6 10 - 7 per il tennista romano dopo ben due ore e quindici minuti di gioco. Berrettini vince un primo set molto combattuto ma il tennista canadese ...È l'addio di Roger Federer che ha giocato l'ultima partita della sua carriera inin coppia con Rafa Nadal, con tutti i Fab Four in squadra e con il timore di stirarsi. 'Non volevo sentirmi ...Rafael Nadal non si è fatto vedere con i compagni di squadra alla O2 Arena per la seconda giornata di Laver Cup. Il maiorchino aveva già ...