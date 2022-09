Laver Cup, Berrettini si impone su Auger - Aliassime. Esordio vincente a Londra - Sport - Tennis (Di sabato 24 settembre 2022) Il punteggio parziale è Europa - Resto del mondo 4 - 2. L'italiano, che ha sostituito Rafael Nadal, ha portato a casa la partita dopo due ore e 16 minuti di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Il punteggio parziale è Europa - Resto del mondo 4 - 2. L'italiano, che ha sostituito Rafael Nadal, ha portato a casa la partita dopo due ore e 16 minuti di ...

Eurosport_IT : La decisione arriva dopo la serata ricca di emozioni ?????? Scopri di più: - Eurosport_IT : Nell'ultima partita, arriva l'ultima magia: cose che può solo Roger ?? #Federer | #LaverCup | #EurosportTennis - FiorinoLuca : +++UFFICIALE +++ Rafael #Nadal si ritira dalla Laver Cup per motivi personali. Cameron Norrie subentra come riserva nel torneo. - TennisWorldit : Laver Cup, Novak Djokovic in versione coach: i consigli a Rafa Nadal e Roger Federer: Nel doppio dei due campioni S… - sportface2016 : #LaverCup | #Fritz supera #Norrie: #TeamEurope e #TeamWorld sul 4-4 -