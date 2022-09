Laver Cup 2022 | Europa-Mondo 6-4 | Novak Djokovic strapazza Frances Tiafoe

Leggi su oasport

(Di sabato 24 settembre 2022) LaCup, in corso alla O2 Arena di Londra, vede tornare in vantaggio l’sulper 6-4 dopo il netto successo nel terzo ed ultimo singolare odierno, nel quale il serbolo statunitenseper 6-1 6-3. Chiuderà la giornata il doppio con Berrettini /contro de Minaur / Sock. Nel primo set i primi dodici punti sono vinti dal giocatore al servizio, poi sul 2-1si procura due palle break ed alla seconda occasione scappa sul 3-1. Il serbo non concede neppure un quindici al servizio all’avversario, anzi trova il secondo strappo nel sesto gioco e poi, al primo set point, chiude sul 6-1 dopo 24 minuti. Nella seconda partita il serbo trova ...