Latina-Avellino, le probabili formazioni (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – L’Avellino alla prova del nove. I lupi di Roberto Taurino cercano, questa sera fischio di inizio alle 20.30, il bis dopo la prima vittoria arrivata contro l’ACR Messina. Una gara che si presenta ricca di insidie con i padroni di casa che, reduci dal pareggio contro il Giugliano, cercano il primo successo interno. Il tecnico salentino confermerà il 4-3-3 visto nell’ultima uscita stagionale ma dovrà fare i conti con una lunga lista di assenti. Di Gaudio e Zanandrea non hanno ancora smaltito del tutto le botte rimediate contro il Monopoli; Rizzo è stato fermato a scopo precauzionale per un affaticamento e Kanoutè si è fermato per un fastidio al ginocchio; completamente recupero Pane. In chiave formazione conferma, appunto per il 4-3-3 che all’accortezza può diventare un 4-3-2-1. Davanti a Marcone, Aya e Moretti, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– L’alla prova del nove. I lupi di Roberto Taurino cercano, questa sera fischio di inizio alle 20.30, il bis dopo la prima vittoria arrivata contro l’ACR Messina. Una gara che si presenta ricca di insidie con i padroni di casa che, reduci dal pareggio contro il Giugliano, cercano il primo successo interno. Il tecnico salentino confermerà il 4-3-3 visto nell’ultima uscita stagionale ma dovrà fare i conti con una lunga lista di assenti. Di Gaudio e Zanandrea non hanno ancora smaltito del tutto le botte rimediate contro il Monopoli; Rizzo è stato fermato a scopo precauzionale per un affaticamento e Kanoutè si è fermato per un fastidio al ginocchio; completamente recupero Pane. In chiave formazione conferma, appunto per il 4-3-3 che all’accortezza può diventare un 4-3-2-1. Davanti a Marcone, Aya e Moretti, ...

LatinaCPasNerAz : 21 i nerazzurri convocati per la partita con l’Avellino di questa sera, ore 20:30 Stadio Francioni. Recuperi import… - latinacalcio : ?? I Leoni convocati per la gara di domani in programma alle ore 20:30 allo Stadio Francioni di Latina contro l’Avel… - irpiniatimes1 : Verso Latina - Avellino, ecco i convocati di mister Taurino #Convocati #latina #avellino - WhoBelieveInATL : @DiMarzio @LegaProOfficial C'è Latina-Avellino dove letteralmente ogni volta si massacrano le tifoserie, Gianlu devi smetterla di ignorarci - TuttoAvellinoit : Latina-Avellino, oltre 400 biglietti ospiti venduti -