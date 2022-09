(Di sabato 24 settembre 2022) In un'intervista rilasciata a Toronews, il procuratore di Nikola, Tonci Martic, ha spiegato come è nata la trattativa che...

Calciomercato.com

Il numero 17 biancoceleste si è difeso sostenendo che all'epoca dei fatti il suoera Marco ... Terza rete per Dia eGUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A MARKO ARNAUTOVIC (Bologna): 5 ...... dopo Miranchuk ecco l'annuncio ufficiale dell'acquisto di Nikoladal West Ham.16.00 - Ora ... le ultime.15.15 - Il Betis non molla Bellerin, mentre l'dell'esterno spagnolo tratta con l'... L'agente di Vlasic: 'Ha scelto il Torino grazie a Juric e... Brekalo' In un'intervista rilasciata a Toronews, il procuratore di Nikola Vlasic, Tonci Martic, ha spiegato come è nata la trattativa che ha portato il trequartista al Torino. "Nikola ha deciso per il Toro gra ...In esclusiva le parole di Tonci Martic, colui che ha gestito l’operazione che ha portato Nikola Vlasic a Torino Gianluca Sartori È il capocannoniere attuale del Torino con tre reti, ha trovato fin da ...