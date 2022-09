L’affondo di Lavrov contro von der Leyen | «Sul voto in Italia minacce senza precedenti | così l’Ue diventa dittatura»

Leggi su open.online

(Di sabato 24 settembre 2022) Anche il ministro degli Esteri russo Sergejva all’attacco della presidente della Commissione Ue, Ursula von der, per le sue parole sugli «strumenti» a disposizione dell’Unione Europea per «recuperare» qualora «le cose dovessero andare in una direzione difficile» dopo l’elezione del prossimo governo in, come nel caso delle strade illiberali e divergenti rispetto alle regole europee intraprese dell’Ungheria e della Polonia. Le parole di von dersi riferivano alla possibilità di recuperare nel caso in cui dovessero venire meno le fondamenta dello stato di diritto sulla base delle regole esistenti in Europa, a prescindere dal governo che sarà eletto: «La Commissione lavora con tutti i governi democraticamente eletti». E secondo il ministro russo le affermazioni della presidente von der ...