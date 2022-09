La Sueddeutsche sul ko della Germania con l’Ungheria: non a caso molti nazionali giocano nel Bayern (Di sabato 24 settembre 2022) Ieri la Germania è stata sconfitta dall’Ungheria in Nations League. La Sueddeutsche ne scrive, paragonando l’andamento della Nazionale a quello del Bayern. “Statisticamente, lo 0-1 è in realtà la prima sconfitta di Hansi Flick come allenatore della Nazionale, ma a colpire è stato soprattutto il modo in cui la partita con l’Ungheria l’ha resa la prima vera battuta d’arresto del suo ancora breve mandato. l’Ungheria, che di recente ha battuto l’Inghilterra per 4-0, era organizzata e fisicamente robusta. La squadra tedesca non è apparsa in grado di contrastarla e soprattutto non aveva alcuna idea su come sbloccare la partita in stallo”. “Si poteva quasi vedere i giocatori pensare: cosa fare contro questa massiccia difesa?”. Flick si è in parte addossato la colpa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) Ieri laè stata sconfitta dalin Nations League. Lane scrive, paragonando l’andamentoNazionale a quello del Bayern. “Statisticamente, lo 0-1 è in realtà la prima sconfitta di Hansi Flick come allenatoreNazionale, ma a colpire è stato soprattutto il modo in cui la partita conl’ha resa la prima vera battuta d’arresto del suo ancora breve mandato., che di recente ha battuto l’Inghilterra per 4-0, era organizzata e fisicamente robusta. La squadra tedesca non è apparsa in grado di contrastarla e soprattutto non aveva alcuna idea su come sbloccare la partita in stallo”. “Si poteva quasi vedere i giocatori pensare: cosa fare contro questa massiccia difesa?”. Flick si è in parte addossato la colpa ...

