La stretta del Cremlino sui disertori | Putin firma le nuove leggi | pugno duro per chi scappa davanti al nemico

(Di sabato 24 settembre 2022) Da oggi in poi in Russia chi si rifiuterà di rispondere alla leva militare sarà punito con la reclusione dai cinque ai dieci anni. Se poi, pur rimanendo a combattere, si arrenderà di fronte al, la pena detentiva sarà fino ai 10 anni. Questi solo alcuni degli emendamenti al codice penaleti poche ore fa dal presidente russo Vladimir. Nel pacchetto approvato dal presidente anche 15 anni di detenzione a chiunque sceglierà di evitare il servizio militare durante la mobilitazione o la legge marziale. Decisioni che ora appaiono come una dura risposta alla fuga dal Paese operata negli ultimi giorni da molti cittadini russi, dopo che il capo delha annunciato la mobilitazione militare con il richiamo alle armi di 300 mila militari. Mentre la popolazione fugge o tenta di fuggire, ...

