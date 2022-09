La Stampa: Jorginho non è che giochi male ma è l’elogio della normalità (Di sabato 24 settembre 2022) La Nazionale non è solo il gol di Raspadori. C’è stato contro l’Inghilterra anche un gioco a lungo improduttivo, a conferma che l’Italia del calcio i suoi problemi non li ha ancora risolti, altrimenti non guarderemmo il secondo Mondiale di fila in tv. Ecco cosa scrive La Stampa: Jorginho è la copia sbiadita del giocatore per un attimo in corsa per il Pallone d’oro, non che giochi male ma è l’elogio della normalità, Barella sbaglia a sufficienza per capire che il “nuovo Tardelli” è in pausa di riflessione. Nella ripresa “nulla di trascendentale, ma giusto (…) un pizzico di agonismo in più”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022) La Nazionale non è solo il gol di Raspadori. C’è stato contro l’Inghilterra anche un gioco a lungo improduttivo, a conferma che l’Italia del calcio i suoi problemi non li ha ancora risolti, altrimenti non guarderemmo il secondo Mondiale di fila in tv. Ecco cosa scrive Laè la copia sbiadita del giocatore per un attimo in corsa per il Pallone d’oro, non chema è, Barella sbaglia a sufficienza per capire che il “nuovo Tardelli” è in pausa di riflessione. Nella ripresa “nulla di trascendentale, ma giusto (…) un pizzico di agonismo in più”. L'articolo ilNapolista.

