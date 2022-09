La Russia rimuove il generale responsabile della logistica | al suo posto ‘il macellaio di Mariupol’ Borrell | “La minaccia nucleare è seria”

(Di sabato 24 settembre 2022) Un numero crescente di cittadini russi continua a cercare di lasciare il Paese da quando il presidente Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione di almeno 300mila soldati mercoledì scorso. La Bbc riferisce che al confine per entrare in Georgia c’è una coda di dieci chilometri e anche il traffico alla frontiera tra Finlandia eè aumentato. Sul fronte russo operativo, un nuovo alto grado dell’esercito è stato rimosso da Mosca dopo le sconfitte sul campo di battaglia: ilDmitry Bulgakov, massimo, è stato sollevato dalle sue funzioni di viceministroDifesa e sostituito dalMikhail Mizintsev, ha fatto sapere il ministroDifesa Serghej Shoigu. Mizintsev, soprannominato “il ...

Il Fatto Quotidiano

Missile russo su un palazzo a Zaporizhzhia. Borrell: 'Prendiamo sul serio minaccia nucleare di Putin'. Chiamate di leva anche agli ucraini con passaporto ...Nella vuota competizione elettorale la politica, tutta,irresponsabilmente la grave ... La crisi russo - ucraina è uno scontro politico, diplomatico e militare[1] in atto trae Ucraina ... La Russia rimuove il generale responsabile dei rifornimenti all’esercito Il vice ministro della Difesa russo per la logistica, il generale dell’esercito Dimitri Bulgakov, è stato rimosso dal suo incarico e sostituito dal colonnello generale Mikhail Mizintsev, responsabile ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...