La Russia guarda con favore Meloni: 'Alleata contro il liberalismo e le libertà sessuali' (Di sabato 24 settembre 2022) Meloni si è detta atlantista e a fianco dell'Ucraina. Ma è una 'trumpjana' ossia fondamentalmente una nemica dell'Europa o un'europeista modello Orban e Polonia e una estremista di destra allineata ... Leggi su globalist (Di sabato 24 settembre 2022)si è detta atlantista e a fianco dell'Ucraina. Ma è una 'trumpjana' ossia fondamentalmente una nemica dell'Europa o un'europeista modello Orban e Polonia e una estremista di destra allineata ...

sole24ore : ?? Queste le parole pronunciate da #MarioDraghi a New York, nel suo discorso all'#Onu. ?? Guarda il video con le dic… - MataGabry : RT @globalistIT: - Wleimmersioni : RT @dariodangelo91: Brutto segnale per #Putin. I voli di sola andata dalla #Russia verso Istanbul in Turchia e Yerevan in Armenia sono anda… - globalistIT : - SZiggiotti : @MarcoCasanova03 @pbecchi Guarda che il amico Putin sta’ reclutando , vai a combattere per la Russia lurida merda invece di blaterare -