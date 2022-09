La Russia attacca Zaporizhzhia mentre è in corso il referendum, Biden: “Questo voto è una farsa” (Di sabato 24 settembre 2022) Kiev – E’ di un morto e sette feriti il bilancio di un attacco lanciato nella notte dalla Russia contro la città di Zaporizhzhia, vicino alla quale sorge la più grande centrale nucleare di Europa. Lo ha riferito il governatore dell’oblast di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, citato dal Kyiv Independent. Secondo il governatore, un razzo russo ha colpito una zona residenziale, provocando un incendio in un palazzo. Biden: “referendum farsa, lavoriamo per sanzioni aggiuntive a Russia” Gli Stati Uniti “non riconosceranno mai” i territori dell’Ucraina che la Russia intende annettersi con referendum “farsa”. A ribadirlo il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, mentre proseguono le ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 24 settembre 2022) Kiev – E’ di un morto e sette feriti il bilancio di un attacco lanciato nella notte dallacontro la città di, vicino alla quale sorge la più grande centrale nucleare di Europa. Lo ha riferito il governatore dell’oblast di, Oleksandr Starukh, citato dal Kyiv Independent. Secondo il governatore, un razzo russo ha colpito una zona residenziale, provocando un incendio in un palazzo.: “, lavoriamo per sanzioni aggiuntive a” Gli Stati Uniti “non riconosceranno mai” i territori dell’Ucraina che laintende annettersi con”. A ribadirlo il presidente degli Stati Uniti, Joeproseguono le ...

