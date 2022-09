La rivincita di Bonucci | insuperabile e leader con l’Italia | l’azzurro lo rigenera | Primapagina

(Di sabato 24 settembre 2022) 2022-09-23 23:45:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: “Scorie bianconere? Quando vengo in Nazionale mi rigenero, è così da 12 anni a questa parte”. Leonardoaveva liquidato così il delicatissimo momento della Juventus e suo in particolare, bersaglio di una contestazione anche feroce da parte dei tifosi bianconeri. Non è un, si legge nel comunicato degli ultras tra le varie accuse mosse. E anche a San Siro non sono mancati fischi alla lettura delle formazioni. Le risposte si danno sul campo, recita un vecchio adagio caro a chi lavora nel mondo del pallone, Leo lo ha fatto suo e lo ha applicato alla lettera contro l’Inghilterra. MURO Eha reagito e lo ha fatto con una prova doppiamente ottima. Prima di tutto, con una grande prestazione difensiva, perché se la linea azzurra ...

Italia - Inghilterra (ore 20.45 su Raiuno e in streaming su Rai Play) Se non è una, poco ... c'era, che ha criticato i fischi di San Siro a Donnarumma nelle ultime gare in azzurro ...Oltre ache può raggiungere al quarto posto della classifica all time di presenze in ... A San Siro prevale la voglia diGiacomo Raspadori, attaccante dell'Italia, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria sull'Inghilterra: E' stato un bel gol: Bonucci poco prima mi aveva chiamato a sé per suggerirmi quella giocata e poco ...