La "profezia" del politologo: "L'antifascismo non basterà a Letta" (Di sabato 24 settembre 2022) Il politologo Alessandro Campi analizza come i partiti si presentano al voto. E dice: "L’antifascismo militante non basterà a Enrico Letta" Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 settembre 2022) IlAlessandro Campi analizza come i partiti si presentano al voto. E dice: "L’militante nona Enrico

RaiNews : Le parole del Pontefice: 'Si tratta di trasformare un’economia che uccide in un’economia della vita, in tutte le su… - Marilenapas : RT @RaiNews: Le parole del Pontefice: 'Si tratta di trasformare un’economia che uccide in un’economia della vita, in tutte le sue dimension… - avvCDD : RT @Kagakazov: Mi state dicendo che domani si adempirà la profezia del Vanni? #25SettembreFestaDellaLiberazione -