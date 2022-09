"La mia ragione di vita". Salvini, il grido di battaglia a Zona Bianca: "Indegna e vergognosa" | Video (Di sabato 24 settembre 2022) Ultima puntata prima del voto a Zona Bianca, su Rete 4, e sfilata di leader in collegamento con Giuseppe Brindisi. Si parte con Matteo Salvini, segretario della Lega. Prima bordata contro la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, entrata a gamba tesa sul centrodestra: "Intervento indegno e vergognoso", stigmatizza Salvini. Poi si passa al programma, e uno dei punti cruciali dell'agenda leghista, oggi come nel 2018, saranno ancora le pensioni. "Cancellare la Legge Fornero è una delle mie ragioni di vita, perché dal 1 gennaio si va in pensione a 67 anni. Era una battaglia della Lega ed è diventata una battaglia di tutto il centrodestra, anche degli alleati. Azzerare la Fornero e avviare Quota 41 significa riconoscere la possibilità, perché è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Ultima puntata prima del voto a, su Rete 4, e sfilata di leader in collegamento con Giuseppe Brindisi. Si parte con Matteo, segretario della Lega. Prima bordata contro la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, entrata a gamba tesa sul centrodestra: "Intervento indegno e vergognoso", stigmatizza. Poi si passa al programma, e uno dei punti cruciali dell'agenda leghista, oggi come nel 2018, saranno ancora le pensioni. "Cancellare la Legge Fornero è una delle mie ragioni di, perché dal 1 gennaio si va in pensione a 67 anni. Era unadella Lega ed è diventata unadi tutto il centrodestra, anche degli alleati. Azzerare la Fornero e avviare Quota 41 significa riconoscere la possibilità, perché è ...

