La Lega viola (per l’ennesima volta) il silenzio elettorale per attaccare il comizio del PD in piazza del Popolo (Di sabato 24 settembre 2022) Non è una campagna elettorale che si rispetti senza che la Lega violi il silenzio elettorale. Un grande classico che si è ripetuto puntualmente anche oggi, sull’account Instagram ufficiale della partito di Salvini, che ha pubblicato una foto della chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico che si è tenuta ieri in piazza del Popolo a Roma, in cui si vede una bandiera del PD sventolare vicino a quella dell’Unione Sovietica. Nel post viene criticata l’intera campagna elettorale di Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, per poi arrivare alla chiusa con la frase: «Domani decideranno gli italiani». Matteo Salvini, leader della Lega, in passato ha utilizzato varie volte Facebook e Twitter per fare appelli al voto il ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Non è una campagnache si rispetti senza che lavioli il. Un grande classico che si è ripetuto puntualmente anche oggi, sull’account Instagram ufficiale della partito di Salvini, che ha pubblicato una foto della chiusura della campagnadel Partito Democratico che si è tenuta ieri indela Roma, in cui si vede una bandiera del PD sventolare vicino a quella dell’Unione Sovietica. Nel post viene criticata l’intera campagnadi Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, per poi arrivare alla chiusa con la frase: «Domani decideranno gli italiani». Matteo Salvini, leader della, in passato ha utilizzato varie volte Facebook e Twitter per fare appelli al voto il ...

ZenatiDavide : La Lega viola il silenzio elettorale: “Bandiera sovietica nella piazza flop del Pd. Ricorda chi è l’unico partito c… - profondo_nero : @Noiconsalvini @_Carabinieri_ @poliziadistato ma oggi c'è silenzio elettorale. Come mai la Lega invece viola la legge al riguardo? - alycecappellaio : RT @PensieriDalMare: Uno spago lega i destini e li attira nel tempo. Post it: abbiamo una vita, un libro già scritto. ??Tra due nastri di… - viola_5_ : @vanduz2 @JozeJechich_JJ @rolfetta @Rickyc886 @Sonia678761661 Io non farei previsioni... tutto può succedere... mi… - VIOLA_MARTELLA : RT @Moonlightshad1: Anche il pd ha governato con tutti. Attualmente sta al governo con la lega e con berlusconi. Ebbasta con questi giochet… -