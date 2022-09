La Lega viola il silenzio elettorale: “Bandiera sovietica nella piazza flop del Pd. Ricorda chi è l’unico partito che ha preso rubli insanguinati” (Di sabato 24 settembre 2022) È la Lega il primo partito a infrangere il silenzio elettorale, l’interruzione della campagna che la legge impone nel giorno prima delle votazioni per incoraggiare la riflessione serena degli elettori. L’account Instagram del partito di Matteo Salvini ha pubblicato una foto di una Bandiera dell’Unione sovietica nella piazza di chiusura della campagna elettorale del Pd, con questo commento: “Il Pd ha aperto questa campagna elettorale con un suo alto dirigente che grida per strada “in ginocchio, vi ammazzo, vi sparo”, è proseguita con le candidature di odiatori di Israele, si è caratterizzata per il fango, le falsità, la voglia di nuove tasse e più sbarchi, la scelta di evitare il confronto con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) È lail primoa infrangere il, l’interruzione della campagna che la legge impone nel giorno prima delle votazioni per incoraggiare la riflessione serena degli elettori. L’account Instagram deldi Matteo Salvini ha pubblicato una foto di unadell’Unionedi chiusura della campagnadel Pd, con questo commento: “Il Pd ha aperto questa campagnacon un suo alto dirigente che grida per strada “in ginocchio, vi ammazzo, vi sparo”, è proseguita con le candidature di odiatori di Israele, si è caratterizzata per il fango, le falsità, la voglia di nuove tasse e più sbarchi, la scelta di evitare il confronto con la ...

