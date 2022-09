La dose di richiamo con i vaccini aggiornati contro le sottovarianti di omicron potrà essere somministrata a tutte le persone con più di 12 anni che ne facciano richiesta (Di sabato 24 settembre 2022) Il ministero della Salute ha detto che la dose di richiamo con i vaccini aggiornati contro le sottovarianti di omicron può essere somministrata a tutte le persone con più di 12 anni che ne facciano richiesta. La decisione riguarda i Leggi su ilpost (Di sabato 24 settembre 2022) Il ministero della Salute ha detto che ladicon iledipuòlecon più di 12che ne. La decisione riguarda i

ilpost : La dose di richiamo dei vaccini aggiornati contro le sottovarianti di omicron potrà essere somministrata a tutte le… - EmMicucci : #Covid #Vaccini adattati contro le #varianti #Omicron. #Aifa: per i #fragili ok secondo #booster, la cosiddetta qui… - EusapiaMaria : @CDCDirector È la 4° o la 5° dose ? O è la 6° ? Dopo 2 mesi un altro richiamo ? - freedomsempre68 : @OrtigiaP @matteosalvinimi Chiacchiere! Fino a dicembre però VERGOGNOSAMENTE sospesi ed ANCORA OBBLIGATI a farsi un… - CinziaDegiovan1 : @tajaliga Ho fatto il 2° richiamo (per gli amici 4^ dose) e ho pertanto ottenuto altre 7 vite! -