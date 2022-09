La Cina all’Onu spinge per una «soluzione pacifica» tra Russia e Ucraina. L’avvertimento su Taiwan: «Qualsiasi interferenza verrà schiacciata» (Di sabato 24 settembre 2022) Intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha chiarito la posizione di Pechino nel conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina: «La Cina sostiene ogni sforzo che porti a una soluzione pacifica della crisi: la priorità è quella di facilitare i colloqui di pace», sottolineando che «la soluzione fondamentale è affrontare i legittimi problemi di sicurezza di ogni fazione coinvolta». La Cina, infatti, fa riferimento al «principio di non interferenza»: «Chiediamo alle parti in guerra in Ucraina di evitare che il conflitto si allarghi». Ma i toni del ministro Wang Yi si sono alzati quando, nel suo intervento, ha parlato della crisi tra Pechino e ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) Intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha chiarito la posizione di Pechino nel conflitto scatenato dallain: «Lasostiene ogni sforzo che porti a unadella crisi: la priorità è quella di facilitare i colloqui di pace», sottolineando che «lafondamentale è affrontare i legittimi problemi di sicurezza di ogni fazione coinvolta». La, infatti, fa riferimento al «principio di non»: «Chiediamo alle parti in guerra indi evitare che il conflitto si allarghi». Ma i toni del ministro Wang Yi si sono alzati quando, nel suo intervento, ha parlato della crisi tra Pechino e ...

