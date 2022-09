La causa da dieci miliardi di dollari contro McDonald’s: «È razzista» (Di sabato 24 settembre 2022) Il magnate dei media Byron Allen accusa McDonald’s di razzismo. E porta la catena di fast food in tribunale per una causa da 10 miliardi di dollari. La Cnn racconta che l’accusa nei confronti dell’azienda parte dal budget annuale della pubblicità. Che ammonta a 1,6 miliardi. Ma soltanto una piccola parte viene speso sui media di proprietà di afroamericani. In particolare, la catena si è rifiutata di fare pubblicità nei media di proprietà di Allen, tra cui Weather Channel e Comedy Tv. «È una questione di inclusione delle imprese di proprietà degli afroamericani nell’economia Usa», ha sostenuto il tycoon. «McDonald’s prende miliardi dai consumatori afroamericani e non restituisce quasi nulla. La più grande disparità in America tra le società bianche americane e ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) Il magnate dei media Byron Allen accusadi razzismo. E porta la catena di fast food in tribunale per unada 10di. La Cnn racconta che l’accusa nei confronti dell’azienda parte dal budget annuale della pubblicità. Che ammonta a 1,6. Ma soltanto una piccola parte viene speso sui media di proprietà di afroamericani. In particolare, la catena si è rifiutata di fare pubblicità nei media di proprietà di Allen, tra cui Weather Channel e Comedy Tv. «È una questione di inclusione delle imprese di proprietà degli afroamericani nell’economia Usa», ha sostenuto il tycoon. «prendedai consumatori afroamericani e non restituisce quasi nulla. La più grande disparità in America tra le società bianche americane e ...

