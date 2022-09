La Casa di Carta: Corea, da TUDUM una nuova clip della serie Netflix (Di sabato 24 settembre 2022) Durante l'ultima edizione dell'evento globale targato Netflix TUDUM è stata mostrata una nuova clip dal remake Coreano de La Casa di Carta. video id=JLcfvjezebs La Casa di Carta: Corea sta per tornare su Netflix con la seconda parte della prima stagione, e nel corso dell'ultima edizione di TUDUM è stata mostrata una clip inedita dai nuovi episodi. Durante l'evento, infatti, ci sono arrivate grandi notizie per i fan delle produzioni made in Korea, e tra questi ha fatto capolino anche un filmato proveniente dalla seconda parte di stagione del remake Coreano de La Casa di Carta. Nella clip ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 settembre 2022) Durante l'ultima edizione dell'evento globale targatoè stata mostrata unadal remakeno de Ladi. video id=JLcfvjezebs Ladista per tornare sucon la seconda parteprima stagione, e nel corso dell'ultima edizione diè stata mostrata unainedita dai nuovi episodi. Durante l'evento, infatti, ci sono arrivate grandi notizie per i fan delle produzioni made in Korea, e tra questi ha fatto capolino anche un filmato proveniente dalla seconda parte di stagione del remakeno de Ladi. Nella...

paolobitwo : @Pennacchiiiii miracoli de 'La casa di carta'! - maxfurini : RT @architettiroma: #formazioneOAR #restauro Una panoramica sul restauro dei giardini storici in Italia dopo la carta di Firenze del 1981.… - AnnaValmen : RT @AlbertoLetizia2: Nel Donbass si sta svolgendo un referendum farsa, con gente armata che gira casa per casa raccogliendo voti su pezzi d… - daniele7217 : RT @AlbertoLetizia2: Nel Donbass si sta svolgendo un referendum farsa, con gente armata che gira casa per casa raccogliendo voti su pezzi d… - MarilandTorino : RT @AlbertoLetizia2: Nel Donbass si sta svolgendo un referendum farsa, con gente armata che gira casa per casa raccogliendo voti su pezzi d… -