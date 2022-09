La campagna su Facebook | ecco quanto hanno speso partiti e candidati in Liguria

Ettore_Rosato : Ci siamo. Siamo arrivati alla fine di questa inusuale campagna elettorale estiva, breve ma intensa. Tanti incontri,… - borghi_claudio : La diretta di oggi. Qualche parola tra AMICI alla fine della campagna elettorale. - Mov5Stelle : ?? | LIVE #DallaParteGiusta Il saluto di @c_appendino per la chiusura della campagna elettorale a Roma Segui la di… - ST09972061 : RT @borghi_claudio: La diretta di ieri sera. Buon voto. #ElezioniPolitiche2022 - lissitan1 : RT @FontanaPres: Rinnovo l’appello a 'sospendere' almeno temporaneamente l'introduzione dell'Area B. Il clima della campagna elettorale ri… -

CityNow

... alla manifestazione conclusiva dellaelettorale dei dem. Sono molti, tuttavia, i candidati e i politici parte in causa nel voto odierno che fra, Instagram e Twitter hanno lasciato ...Diversi anni fa, precisamente 9 avevo fatto unadi sterilizzazione a tappeto di circa 72 ... [email protected] Per appelli e SOS contattateci sulla paginae Instagram "Radio Zampetta ... Silenzio prima del voto: la 'giungla Facebook' e i furbetti della campagna elettorale (anche a Reggio) L'Sos della Coldiretti quando viene diramata l'allerta meteo su mezza Italia: "I danni, tra siccità e maltempo, hanno già superato i 6 miliardi di euro" ...Dopo l’esibizione alla Festa del Centro Storico, in cui gli allievi hanno portato in scena un breve estratto dello spettacolo di danza "Il Giro del Mondo in punta di piedi ...