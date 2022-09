La campagna elettorale e l'immane strage di migranti sulla rotta libanese: non pervenuta (Di sabato 24 settembre 2022) Sono annegati nel disinteresse generale. L'ennesima "tragedia del mare", come è stata definita dalla stampa mainstream. No, non è stata l'ennesima tragedia. E' stato l'ennesimo crimine contro l'... Leggi su globalist (Di sabato 24 settembre 2022) Sono annegati nel disinteresse generale. L'ennesima "tragedia del mare", come è stata definita dalla stampa mainstream. No, non è stata l'ennesima tragedia. E' stato l'ennesimo crimine contro l'...

GiuseppeConteIT : È stata una campagna elettorale molto emozionante. Non smettiamo mai di lottare per un'Italia migliore… - matteorenzi : Il mio intervento oggi al Gianicolo per la chiusura della campagna elettorale con Carlo Calenda #TerzoPolo - GiuseppeConteIT : Ci siamo! Ci vediamo questa sera in Piazza Santi Apostoli, a Roma, per chiudere la campagna elettorale tutti insiem… - Kleli11 : RT @CulturaIdentita: Intervistato da @fdragoni, il prof @pbecchi analizza la campagna elettorale: 'la Meloni la voteranno anche a sinistra,… - Loestestest : RT @gianluca826: Finisce in un tripudio di gloria la campagna elettorale di #Italexit !!! Uno tsunami umano rende omaggio agli eroi della r… -