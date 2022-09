“La cacca addosso”. Giaele De Donà sa tutto su Elettra e Ginevra. Al GF Vip l’episodio sulle sorelle Lamborghini (Di sabato 24 settembre 2022) La lite tra Elettra e Ginevra Lamborghini è uno degli argomenti di discussione all’interno del GF Vip 7. La più famosa Elettra ha inviato una diffida che è stata annunciata in diretta tv dal conduttore Alfonso Signorini. “Sappiamo che le due non si parlano più. Elettra non ha invitato la sorella al proprio matrimonio” ha spiegato Signorini. “Elettra, attraverso il suo avvocato, ha spedito una diffida“, si legge sul sito del Grande Fratello. Durante le prime ore al GF Vip 7, Ginevra aveva raccontato alcuni aneddoti del suo mancato rapporto con la sorella Elettra senza però spiegare i motivi della lite. “Potremmo farle insieme certe cose. Oppure io faccio la mia vita e lei la sua, ma almeno diciamoci tutto”, aveva detto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 settembre 2022) La lite traè uno degli argomenti di discussione all’interno del GF Vip 7. La più famosaha inviato una diffida che è stata annunciata in diretta tv dal conduttore Alfonso Signorini. “Sappiamo che le due non si parlano più.non ha invitato la sorella al proprio matrimonio” ha spiegato Signorini. “, attraverso il suo avvocato, ha spedito una diffida“, si legge sul sito del Grande Fratello. Durante le prime ore al GF Vip 7,aveva raccontato alcuni aneddoti del suo mancato rapporto con la sorellasenza però spiegare i motivi della lite. “Potremmo farle insieme certe cose. Oppure io faccio la mia vita e lei la sua, ma almeno diciamoci”, aveva detto ...

