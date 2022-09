Kvara-show anche in Nazionale, il Corriere dello Sport: «Un portento, semina raffinate bollicine di calcio» (Di sabato 24 settembre 2022) Kvara-show anche in Nazionale, contro la Nord Macedonia che ci ha eliminato dai Mondiali. Il Corriere dello Sport ne parla come “il classico ciclone”, visto che ha prima provocato l’autogol di Miovski dell’1-0 con una delle sue sterzate e controsterzate e poi ha fatto il gol del 2-0. Geo Team, programma trasmesso dall’emittente Setanta Sports, con un documentario dal titolo eloquente: «Kvaratskhelia! Kvaravaggio! Kvaradona!». Un portento di 21 anni che semina raffinate bollicine di calcio stappando una giocata dietro l’altra. Istinto e velocità, abilità e concretezza. Se il soprannome di Kim è il Mostro, l’aggettivo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 settembre 2022)in, contro la Nord Macedonia che ci ha eliminato dai Mondiali. Ilne parla come “il classico ciclone”, visto che ha prima provocato l’autogol di Miovski dell’1-0 con una delle sue sterzate e controsterzate e poi ha fatto il gol del 2-0. Geo Team, programma trasmesso dall’emittente Setantas, con un documentario dal titolo eloquente: «tskhelia!vaggio!dona!». Undi 21 anni chedistappando una giocata dietro l’altra. Istinto e velocità, abilità e concretezza. Se il soprannome di Kim è il Mostro, l’aggettivo ...

