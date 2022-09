Karina Cascella attacca Elenoire Ferruzzi | “Perché trans può fare tutto Strumentalizza il suo orientamento”

Leggi su biccy

(Di sabato 24 settembre 2022) Negli ultimi due giorni le quote disono al ribasso, dopo che ha rivelato la sua cotta per Luca Salatino e sopratquando si è detta certa di essere ricambiata. Tra i tanti che hanno criticato la gieffina c’è anche un’ex opinionista.ha dichiarato che se la vippona fosse stata una ragazza etero sarebbe stata massacrata per averci provato con un uomo fidanzato (bastaun giro su Twitter e Facebook per vedere cheè statata pesantemente anche see giustamente aggiungerei). Che lastia sbagliando nell’atteggiamento con Luca è chiaro a tutti, maè riuscita a risultare ...