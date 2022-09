Karate, Serie A Kocaeli: l’Italia porta altri tre karateka ai ripescaggi (Di sabato 24 settembre 2022) Cala il sipario anche sulla seconda giornata di gare per quanto riguarda la tappa di Kocaeli valevole per la Serie A 2022 di Karate. Sul tatami turco l’Italia chiude senza guizzi particolari, ma iscrive tre Karateka ai ripescaggi che, se superati, porteranno i nostri portacolori alle finali per la medaglia di bronzo. Si tratta di Asia Agus nei 50kg di kumite, David De Falco nei 60kg e Matt Steven Ramos nei 67kg. Iniziamo nel racconto con Asia Agus che domani sfiderà Shada Hamza (Egitto) e, se sarà in grado di sconfiggere la rivale, si troverà di fronte altri due ostacoli dall’Ucraina prima di poter andare a combattere contro la padrona di casa Selva Nur Akkurt. Per quanto riguarda David De Falco e Matt Steven Ramos, che entrambi hanno ceduto solamente ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Cala il sipario anche sulla seconda giornata di gare per quanto riguarda la tappa divalevole per laA 2022 di. Sul tatami turcochiude senza guizzi particolari, ma iscrive treka aiche, se superati, porteranno i nostricolori alle finali per la medaglia di bronzo. Si tratta di Asia Agus nei 50kg di kumite, David De Falco nei 60kg e Matt Steven Ramos nei 67kg. Iniziamo nel racconto con Asia Agus che domani sfiderà Shada Hamza (Egitto) e, se sarà in grado di sconfiggere la rivale, si troverà di frontedue ostacoli dall’Ucraina prima di poter andare a combattere contro la padrona di casa Selva Nur Akkurt. Per quanto riguarda David De Falco e Matt Steven Ramos, che entrambi hanno ceduto solamente ...

