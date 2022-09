Juventus, è lotta con i top club europei per il terzino: i dettagli (Di sabato 24 settembre 2022) La Juventus da tempo è alla ricerca di un terzino che possa rinforzare il reparto difensivo; anche nell’ultima sessione di mercato ci sono stati diversi tentativi a riguardo, ma senza risultati. La società bianconera, però, sembra sempre più convinta di voler affondare il colpo il prima possibile, ed il nome che appare in cima alla lista è quello di Alex Grimaldo del Benfica. calciomercato Grimaldo Juventus Come riporta Nicolò Schira su Twitter, infatti, il terzino spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e l’intesa per un rinnovo con il club portoghese sembra sempre più difficile. La Vecchia Signora, dunque, avrebbe la possibilità di firmare il calciatore a zero e ciò rappresenterebbe un’opportunità più che favorevole per la dirigenza torinese. Ciò che si interpone tra la Juve e ... Leggi su rompipallone (Di sabato 24 settembre 2022) Lada tempo è alla ricerca di unche possa rinforzare il reparto difensivo; anche nell’ultima sessione di mercato ci sono stati diversi tentativi a riguardo, ma senza risultati. La società bianconera, però, sembra sempre più convinta di voler affondare il colpo il prima possibile, ed il nome che appare in cima alla lista è quello di Alex Grimaldo del Benfica. calciomercato GrimaldoCome riporta Nicolò Schira su Twitter, infatti, ilspagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 e l’intesa per un rinnovo con ilportoghese sembra sempre più difficile. La Vecchia Signora, dunque, avrebbe la possibilità di firmare il calciatore a zero e ciò rappresenterebbe un’opportunità più che favorevole per la dirigenza torinese. Ciò che si interpone tra la Juve e ...

juventus_zone24 : RT @ZoneJuventus: Pavel #Nedved solo contro tutti: lotta per l'esonero immediato di Massimiliano #Allegri. [@ilmessaggeroit via @AroundJuv… - TUTTOJUVE_COM : Pardo: 'La Juventus è in ritardo nella lotta scudetto, a pieno regime i bianconeri sono una squadra pericolosa' - sportli26181512 : Fiducia a tempo? Ottobre amico: Juve, le partite per rimettere in piedi la stagione: Fiducia a tempo? Ottobre amico… - ZonaBianconeri : RT @CMercatoNews: ?? Adama #Traore, è lotta a due tra #Juve ???? e #Milan ????: affare low cost ?? - CMercatoNews : ?? Adama #Traore, è lotta a due tra #Juve ???? e #Milan ????: affare low cost ?? -