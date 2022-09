Juventus: avviati i colloqui per il rinnovo di Danilo (Di sabato 24 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riferisce dell'avvio delle trattative per il rinnovo tra Danilo e la Juventus. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2024, ma vista la la continuità di ... Leggi su sport.virgilio (Di sabato 24 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riferisce dell'avvio delle trattative per iltrae la. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2024, ma vista la la continuità di ...

ZonaBianconeri : RT @NumeroDiez_10: Notizia clamorosa sulla #Juventus. ?? #Allegri rischia l'esonero, avviati i contatti con #Conte per la prossima stagione… - NumeroDiez_10 : Notizia clamorosa sulla #Juventus. ?? #Allegri rischia l'esonero, avviati i contatti con #Conte per la prossima sta… - ZonaBianconeri : RT @Diotreme1: CONTATTI AVVIATI! La #Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Ed ecco che spunta il… - Diotreme1 : RT @Diotreme1: CONTATTI AVVIATI! La #Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Ed ecco che spunta il… - Diotreme1 : CONTATTI AVVIATI! La #Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Ed ecco che… -