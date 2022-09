Juve, nel 22/23 migliorano i conti: taglio costi per equilibrio economico (Di sabato 24 settembre 2022) La Juventus prevede un bilancio per l’esercizio 2022/23 “in sensibile miglioramento” rispetto ai conti approvati ieri dal CdA del club con un rosso di 254,3 milioni di euro. È quanto specificato dalla società bianconera nella nota con cui ha presentato i dati economici al 30 giugno 2022. “Il risultato economico e il cash-flow operativo dell’esercizio L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 24 settembre 2022) Lantus prevede un bilancio per l’esercizio 2022/23 “in sensibile miglioramento” rispetto aiapprovati ieri dal CdA del club con un rosso di 254,3 milioni di euro. È quanto specificato dalla società bianconera nella nota con cui ha presentato i dati economici al 30 giugno 2022. “Il risultatoe il cash-flow operativo dell’esercizio L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

pisto_gol : Il #Monza che batte la #Juve dominando nel gioco, e con #Rovella-di proprietà della Juventus- migliore in campo, è… - CalcioFinanza : Juventus, bilancio in miglioramento nel 2022/23 con il taglio ai costi: obiettivo equilibrio economico nel nuovo pi… - Agato_Agato : RT @CalcioFinanza: Juve, faro Consob sull’accordo con i giocatori sugli stipendi durante il lockdown. La società: «Abbiamo operato nel risp… - Claudio_ACM1899 : Quindi Calabria , Rebic , Tonali e Kjaer da monitorare ma verso la convocazione per Empoli. Origi a Londra col Che… - Swaffle_7 : @Nathan_Gr_ Nel Forever Mark gioca nella Juve, anche se non si chiama Juve per i diritti -