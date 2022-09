Juve, il futuro tecnico ed economico nelle mani di Allegri: senza Champions via al ridimensionamento (Di sabato 24 settembre 2022) C'è un passaggio piuttosto importante nella relazione diffusa sulla Juventus al termine del Consiglio di amministrazione svoltosi... Leggi su calciomercato (Di sabato 24 settembre 2022) C'è un passaggio piuttosto importante nella relazione diffusa sullantus al termine del Consiglio di amministrazione svoltosi...

junews24com : Danilo Juve, rinnovo o addio? La decisione sul brasiliano è stata presa - junews24com : Rinnovi Juve, da Di Maria a Pinsoglio: ci sono novità. ULTIMISSIME - junews24com : Danilo Juve, rinnovo o addio? La decisione sul brasiliano è stata presa - - junews24com : Rinnovi Juve, da Di Maria a Pinsoglio: ci sono novità. ULTIMISSIME - - davideinno85 : RT @forumJuventus: GdS: 'Oggi si riunisce CDA della Juve per l'approvazione del bilancio 2021-22. Non è escluso che si entri anche in quest… -