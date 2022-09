Johnny Depp ha un nuovo amore | è la sua avvocata Joelle Rich

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 settembre 2022)ha una nuova fiamma. Dopo la vittoria nel processo contro Amber Heard, in molti sognavano uncon l’Camille Velasquez, artefice del trionfo in tribunale. Ma al cuor non si comanda. E “Capitan Jack Sparrow” è stato rapito dal charme della 37enne londinese, anche lei, sua legale nella causa per diffamazione contro The Sun. Nel 2020, infatti, l’attore aveva citato in giudizio il tabloid per averlo definito un “picchiatore di mogli”. In quell’occasione ne era uscito sconfitto. Sembra, però, che l’insuccesso non abbia intaccato il legame tra il 59enne e l’, oggi sfociato – secondo le indiscrezioni – in passione amorosa. Voci e conferme – La star di Hollywood esi frequenterebbero ...