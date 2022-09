Italia U21, Viti: “Qui c’è un gruppo importante con tanta qualità. Giappone squadra organizzata” (Di sabato 24 settembre 2022) Il difensore del Nizza e della Nazionale Italiana U21, Mattia Viti, ha parlato direttamente dal ritiro di Castel di Sangro dopo la sconfitta in amichevole con l’Inghilterra: “La sconfitta contro l’Inghilterra ci ha fatto capire che qui c’è un gruppo importante e tanta qualità. Dopo un primo tempo di difficoltà i cambi ci hanno dato una marcia in più. Finora del Giappone abbiamo visto poche cose, sono una squadra molto organizzata, forse non sono molto fisici, ma sono molto attenti, concentrati e quindi dovremo farci trovare pronti. Mi ritengo fortunato per confrontarmi col mondo estero e questa esperienza la consiglio perché ti cambia anche come uomo. Nel Nizza mi sto trovando molto bene anche perché nello spogliatoio ci sono molti ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Il difensore del Nizza e della Nazionalena U21, Mattia, ha parlato direttamente dal ritiro di Castel di Sangro dopo la sconfitta in amichevole con l’Inghilterra: “La sconfitta contro l’Inghilterra ci ha fatto capire che qui c’è un. Dopo un primo tempo di difficoltà i cambi ci hanno dato una marcia in più. Finora delabbiamo visto poche cose, sono unamolto, forse non sono molto fisici, ma sono molto attenti, concentrati e quindi dovremo farci trovare pronti. Mi ritengo fortunato per confrontarmi col mondo estero e questa esperienza la consiglio perché ti cambia anche come uomo. Nel Nizza mi sto trovando molto bene anche perché nello spogliatoio ci sono molti ...

