Italia | Raspadori lancia la sfida all’Ungheria per le Final Four

Leggi su zon

(Di sabato 24 settembre 2022) Viviamo in un momento storico particolare. Il movimento calcisticono sta attraversando un periodo di transizione. Basti pensare che siamo passati dalla vittoria del nostro secondo titolo europeo alla mancata qualificazione al prossimo Mondiale. In un anno abbiamo visto un’spavalda, che forse aveva saziato il suo ego conquistando l’Europa, e non aveva altri stimoli. I tifosi azzurri però sanno cosa significa perdere una vetrina importante come il Mondiale. Veder giocare le altre stelle e non poter dire la nostra, renderà i prossimi due mesi davvero angoscianti. Nel frattempo però si è giocato il terzo torneo per importanza in Europa. Quella Nations League che mai come oggi può rappresentare una magra consolazione per l’, e che può aiutare a formare nuove leve per il futuro. Questo il caso di Giacomo ...