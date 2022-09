Italia-Bulgaria oggi, Europei volley U20 2022: orario semifinale, programma, tv, streaming (Di sabato 24 settembre 2022) oggi sabato 24 settembre (ore 17.30) l’Italia affronterà la Bulgaria nella semifinale degli Europei Under 20 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Montesilvano (in provincia di Pescara) e andrà a caccia della qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Polonia-Belgio. Gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico dopo aver conquistato il primo posto nel proprio girone battendo Polonia, Slovenia e Serbia. L’Italia potrebbe dover fare a meno del bomber Alessandro Bovolenta, infortunatosi al piede destro durante la fase a gironi. Il regista Mattia Boninfante sarà chiamato a distribuire sugli altri attaccanti Luca Porro, Riccardo Iervolino e Mattia Orioli. Al centro spiccano i centrali Nicolò Volpe e Cosimo ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022)sabato 24 settembre (ore 17.30) l’affronterà lanelladegliUnder 20 dimaschile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Montesilvano (in provincia di Pescara) e andrà a caccia della qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Polonia-Belgio. Gli azzurri partiranno con tutti i favori del pronostico dopo aver conquistato il primo posto nel proprio girone battendo Polonia, Slovenia e Serbia. L’potrebbe dover fare a meno del bomber Alessandro Bovolenta, infortunatosi al piede destro durante la fase a gironi. Il regista Mattia Boninfante sarà chiamato a distribuire sugli altri attaccanti Luca Porro, Riccardo Iervolino e Mattia Orioli. Al centro spiccano i centrali Nicolò Volpe e Cosimo ...

DamatoRicardo : RT @osamundR: Colpo di scena.???????? 10 paesi dell'Europa chiedono di poter rescindere i contratti per i vaccini. Polonia, Bulgaria, Croazia,… - Sa_Sa__Vince_ : RT @osamundR: Colpo di scena.???????? 10 paesi dell'Europa chiedono di poter rescindere i contratti per i vaccini. Polonia, Bulgaria, Croazia,… - RitaParma4 : RT @osamundR: Colpo di scena.???????? 10 paesi dell'Europa chiedono di poter rescindere i contratti per i vaccini. Polonia, Bulgaria, Croazia,… - Ciromarotta7 : @milaunicoamore Se scegli di andar via guarda che in Bulgaria si vive bene,ma in confronto all'Italia va bene anche la Tanzania!!! - laruz14 : RT @osamundR: Colpo di scena.???????? 10 paesi dell'Europa chiedono di poter rescindere i contratti per i vaccini. Polonia, Bulgaria, Croazia,… -