Italia-Bosnia U19 3-2, il CT Bollini: “Dopo il secondo pareggio ci saremmo potuti abbattere” (Di sabato 24 settembre 2022) Alberto Bollini, CT dell’Italia Under 19, ha parlato Dopo la vittoria ottenuta per 3-2 contro i pari età della Bosnia Erzegovina. Ecco le sue parole: “Il contraccolpo psicologico per la partita persa in quel modo con l’Estonia poteva farsi sentire, ma i ragazzi sono stati bravissimi a gestire questa gara, anch’essa caratterizzata da momenti difficili. La squadra ha dimostrato di essere gruppo, approcciando bene al match, poi nel finale di primo tempo abbiamo abbassato un po’ il ritmo in fase di possesso palla e la Bosnia ne ha approfittato. Dopo il secondo pareggio ci saremmo potuti abbattere, invece il gol del 3-2 è un’enorme iniezione di fiducia in vista della partita contro la Polonia”. ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) Alberto, CT dell’Under 19, ha parlatola vittoria ottenuta per 3-2 contro i pari età dellaErzegovina. Ecco le sue parole: “Il contraccolpo psicologico per la partita persa in quel modo con l’Estonia poteva farsi sentire, ma i ragazzi sono stati bravissimi a gestire questa gara, anch’essa caratterizzata da momenti difficili. La squadra ha dimostrato di essere gruppo, approcciando bene al match, poi nel finale di primo tempo abbiamo abbassato un po’ il ritmo in fase di possesso palla e lane ha approfittato.ilci, invece il gol del 3-2 è un’enorme iniezione di fiducia in vista della partita contro la Polonia”. ...

