Irene Grandi | chi è l’ex marito Alessandro Carotti | “Ci siamo sposati troppo in fretta”

(Di sabato 24 settembre 2022) Si chiamadi. La loro è stata un’unione molto turbolenta: dopo appena un mese di fidanzamento, nel giorno di San Valentino del 2003 i due hanno deciso di sposarsi a Las Vegas. Una scelta forseprecipitosa, perché tornati in Italia, le cose non sono andate bene tra i due.ha iniziato a condurre una vita sregolata, ha raccontato che beveva molto, usciva fino a tardi e ha anche ceduto ad alcune debolezze sentimentali. I due si sono quindi lasciati dopo sette anni di matrimonio, nel 2010, e cinque anni dopo è arrivata l’ufficialità del divorzio.: chi è...

TORNA A 'VERISSIMO' Ci sarà anchenel solito, ricco cast di ospiti di "Verissimo" , il consueto rotocalco tra showbiz e gossip in onda su Canale 5: e nel primo dei due ...Una delle cantautrici più famose e amate dagli italiani: ecco chi èe come è riuscita a raggiungere il suo grande successo! Con i suoi ricci biondi, il suo sorriso contagioso e la sua voce strabiliante,è riuscita a diventare nel giro di ... Irene Grandi, esce oggi "E poi": guarda qui il video Entra nel vivo il programma condotto da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 il sabato e la domenica: ospiti prestigiosi ed interviste confidenziali ...Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le Anticipazioni del nuovo doppio appuntamento con Verissimo, in onda sabato 24 e domenica 25 settembre 2022.