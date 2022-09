Inter, Zanetti: “Abbiamo trattato Dybala, ma eravamo al completo” (Di sabato 24 settembre 2022) “Con Dybala c’è stata una trattativa. Quando Abbiamo preso Lukaku, il parco attaccanti era completo. Difficile prenderne un altro con lo spessore di Dybala. Io lo vedo felice a Roma, conosco bene Mourinho e lo farà rendere al meglio”. Lo ha detto Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, durante il Festival dello Sport a Trento. Su Lautaro Martinez: “Quando lo Abbiamo seguito per tanto tempo, parlavo con Milito e pensavamo fosse un profilo per l’Inter. Non vedevamo ciò che poteva fare nell’immediato, ma tra 4-5 anni. Ora sta facendo tutti i passi che un grande calciatore deve fare. Oggi è un patrimonio dell’Inter. Lukaku? Quando hanno giocato assieme hanno fatto molto bene. Romelu sta tornando e speriamo che al più presto sia a ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) “Conc’è stata una trattativa. Quandopreso Lukaku, il parco attaccanti era. Difficile prenderne un altro con lo spessore di. Io lo vedo felice a Roma, conosco bene Mourinho e lo farà rendere al meglio”. Lo ha detto Javier, vicepresidente dell’, durante il Festival dello Sport a Trento. Su Lautaro Martinez: “Quando loseguito per tanto tempo, parlavo con Milito e pensavamo fosse un profilo per l’. Non vedevamo ciò che poteva fare nell’immediato, ma tra 4-5 anni. Ora sta facendo tutti i passi che un grande calciatore deve fare. Oggi è un patrimonio dell’. Lukaku? Quando hanno giocato assieme hanno fatto molto bene. Romelu sta tornando e speriamo che al più presto sia a ...

